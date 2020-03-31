Полиция проводит до дома нарушивших карантин

Полицейские в Москве получили новые полномочия в период борьбы с коронавирусом. Теперь полиция будет сопровождать до дома нарушителей карантина, сообщают «Известия».

Правоохранительные органы будут патрулировать вокзалы, станции метро, детские и спортивные площадки, дворовые территории, а также скверы, бульвары и улицы.

Если они заметят улицах группу из двух и более человек, то проинформируют людей об указе, согласно которому нельзя покидать дом без уважительной причины.

«Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства», — рассказал депутат Московской городской думы Сергей Севостьянов.

В случае отказа полицейские составят протокол об административном нарушении, предусмотренного статьей КоАП России о «неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.