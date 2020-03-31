За петербуржцами во время карантина будут следить 40 тыс. видеокамер

В Петербурге в период карантина из-за коронавируса система видеонаблюдении будет расширена. Установят больше камер наружного наблюдения.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Дмитрий Баранов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в городе действуют около 40 тысяч единиц систем мониторинга. Он отметил, что не все из них принадлежат МВД, часть являются наблюдением ТСЖ и автодорожными камерами. Кроме того, органы следят за работой в интернете и за движением электронных платежей.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.