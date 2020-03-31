В Пулково отменили около 60 рейсов по России

В Пулково отменили около 60 рейсов по России
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково отменили более 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Сегодня, 31 марта, были отменены 26 рейсов в Москву. Также не состоятся полеты в Сочи, Краснодар, Уфу, Череповец, Самару, Казань, Екатеринбург, Архангельск, Воронеж, Симферополь.

Онлайн-табло Пулково. Фото: pulkovoairport.ru

Кроме того, исключены полеты в Калининград, Мурманск, Пермь, Челябинск, Вологду, Минеральные Воды и Омск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне массово скупают морозилки для запасов еды. Так, за последние две недели спрос на морозилки доходил до 1,7 тысячи процентов.

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В Пулково отменили около 60 рейсов по России