Роспотребнадзор рассказал, как делать уборку дома во время карантина

Так, в квартире или доме необходимо проводить влажную уборку не менее двух раз в день. Фото: pixabay

Так, в квартире или доме необходимо проводить влажную уборку не менее двух раз в день. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре дали рекомендации о уборке квартиры россиянам, которые находятся дома на самоизоляции или карантине. Обо всем сообщается на сайте управления ведомства по Петербургу.

Так, в квартире или доме необходимо проводить влажную уборку не менее двух раз в день. Для этого можно использовать обычные моющие средства. Не стоит забывать и про регулярное проветривание помещений.

Особое внимание необходимо уделить туалету, ванной и кухне. Уборку лучше начинать с жилых комнат, после чего переходить к кухне и только потом убирать ванную и туалет. По возможности лучше использовать одноразовые салфетки или тряпки.

Ежедневно вечером стоит протирать дезинфицирующим раствором дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и прочие поверхности, к которым прикасаются чаще всего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны.