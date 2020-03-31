В Петербурге 111 заведений нарушили карантин

В минувшие выходные, 28-29 марта, полиция и сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по объектам потребительского рынка.

В ходе проверки было обнаружено 111 объектов, которые нарушили введенные запреты и ограничения. В их числе магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, компьютерные клубы.

После разъяснительной беседы большая часть нарушителей закрыли свои объекты, а в отношении остальных составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.