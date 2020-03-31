Пентагон сообщил о первом погибшем от коронавируса военнослужащем

Министерство обороны США объявило о смерти солдата, служившего в Национальной гвардии в Нью-Джерси. Он стал первым погибшим от коронавируса среди военнослужащих американской армии.

Как сообщает Пентагон, солдат был госпитализирован 21 марта. Анализы подтвердили наличие у него коронавирусной инфекции. Неделю спустя он скончался.

По последним данным, коронавирус подтвержден у 568 военнослужащих армии США. Всего а Соединенных Штатах заражено более 164 тыс. человек. Количество случае с летальным исходом превысило 3,1 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Дональд Трамп назвал предполагаемые сроки конца пандемии. По мнению американского лидера, распространение коронавируса удастся остановить к началу лета при условии, если все будут соблюдать принятые властями ограничительные меры.