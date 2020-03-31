Население Петербурга за счет мигрантов выросло на 14 тысяч человек

В Петербурге по итогам 2019 года выросла численность постоянного населения. Город по официальным данным пополнили 14,2 тыс. человек.

По данным на 1 января 2020 года численность населения Петербурга — более 5 млн 398,1 тыс. человек. Рост составил 0,3%. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко на заседании правительства Петербурга во вторник, 31 марта.

По словам Москаленко, добиться прироста удалось за счет мигрантов. Их приезд позволил компенсировать естественную убыль населения.

Город также пополнили 59 тыс. новорожденных, что на 5 тыс. меньше, чем по итогам 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году в Петербурге развелись 27 тыс. 301 пара. Показатели эти стали рекордными за последние девять лет. Количество браков при этом снизилось до 49 тыс. 380 браков.