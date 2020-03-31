Петербургская актриса Анна Ковальчук стала народной артисткой РФ

Петербургская актриса Анна Ковальчук стала народной артисткой РФ
Анна Ковальчук в сериале "Мастер и Маргарита".

Указ о награждении почетными званиями и орденами ряда российских артистов подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, народными артистами России стали актрисы Анна Ковальчук, Мария Миронова, Наталья Савченко и актер Алексей Кравченко. Их наградили за большие заслуги в области искусства. Те же звания присвоили дирижеру Феликсу Коробову и артисту ансамбля народного танца имени Моисеева Александру Тихонову.

Отметим, что Ковальчук наиболее известна зрителям по сериалам «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита». Миронова снималась в фильмах «Свадьба», «Статский советник», а Кравченко — «Иди и смотри», «9 рота».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссер из Петербурга получил награду на кинофестивале в США.

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