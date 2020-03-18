Режиссер из Петербурга получил награду на кинофестивале в США

Вручение наград на международном фестивале, посвященном киноиндустрии «Winter Film Award» состоялось в понедельник, 16 марта, в США.
Петербургский режиссер Михаил Марескин получил премию в номинации «Лучшая картина» за свой фильм «Внутренний огонь». Продюсером данной киноленты выступил Евгений Тарло. В главных ролях были задействованы такие актеры как Андрей Панин, Михаил Павлик и София Синицина.
Данный кинофестиваль проводится 10 год подряд. Создан же он был в Нью-Йорке. Данное мероприятие призвано поддерживать начинающих режиссеров, которые снимают малобюджетные картины.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известен худший фильм 2019 года. В Лос-Анджелесе прошла очередная премия «Золотая малина», которая в этом году организована в онлайн-формате. Главную награду получил мюзикл «Кошки».