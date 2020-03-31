Петербургские активисты взяли паузу и самоизолировались

Пандемия коронавируса приостановила деятельность петербургских активистов. Часть из них занимается бумажной и онлайн-работой, другая — вынужденно взяла паузу.

Градозащитники, оппозиционеры, борцы с незаконной торговлей и другие активисты ушли на перерыв. Продолжать деятельность в условиях самоизоляции и массового закрытия учреждений оказалось почти невозможно.

«Государственные учреждения не работают. Ничего не происходит. В этих условиях принять решение по проблемам невозможно. Сомневаюсь, что мы можем сейчас сделать что-то реальное. Поэтому, наверное, нужно сделать небольшую передышку и после эпидемии начать активную деятельность», — отметил активист движения «Шумные Шушары» Михаил Шариков.

С тем, что сейчас активность пришлось снизить согласились защитница деревьев Вера Сухушина и правозащитница Ирина Баханович. Баханович уверена: выходить в пикеты и кричать о проблемах — сейчас не вариант. Лучшее, что можно сделать — следить за соблюдением рекомендаций властей и тем, как меры против коронавируса исполняют магазины и управляющие компании. Сейчас с этим, по слова правозащитницы, есть проблемы.

«Я пытаюсь понять, чем могу быть полезной. Я адвокат и вынуждено осталась без работы. Заседания дистанционно не проведешь, тем более в закрытом суде. Если помогать сейчас, то реальной помощью. Например, предложить пожилым одиноким людям сходить в аптеку или магазин», — считает Ирина Баханович.

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров советует проводить время с пользой, а не посвящать его только сну и просмотру фильмов. Так, дома можно писать запросы и направлять предложения по благоустройству в ведомства и администрации.

«Если возможности записаться в волонтерское движение и помогать пожилым нет, лучше отсидеться дома, заняться домашними делами, посмотреть вокруг и подумать о том, что можно улучшить. Я стараюсь находить время и писать запросы. Проблем множество, но до некоторых из них не доходили руки предыдущие недели», — рассказал он gazeta.spb.ru.

Деятельность в условиях самоизоляции продолжила группа «Деревья Петербурга». Активисты работают над проектом по нанесению всех деревьев центральных районов на карту. Из-за режима самоизоляции сосредоточиться они вынуждены на онлайн-стороне проекта.

«Мы готовим информацию и карты, делаем все, что можно, не выходя на улицу. Выяснилось, что куча мелких технических моментов, которые раньше занимали немного времени, могут быть растянуты, но зато углублены и сделаны качественнее», — отметила создательница группы «Деревья Петербурга» Мария Тиника.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как выживает малый бизнес Петербурга в условиях пандемии.