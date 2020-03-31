Появление постов полиции на въезде в Кронштадт объяснили сбором статистики

Правда, эта информация разнится с той, которая была озвучена ранее.

О том, что город открыт, но происходит оценка ситуации с потоком людей направляющимся в Кронштадт и из него, рассказала пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина. Она отметила, что это было необходимо для понимания цели визитов конкретных граждан. Ведь, если въезжают, предположим, гости, то важно знать причину того, почему они не соблюдают введенный режим самоизоляции. Об этом сообщает АБН.

Любопытно то, что вышеупомянутые слова совершенно противоположны тому, что рассказал другим представителям СМИ глава администрации Кронштадтского района. Олег Довганюк сообщил, что причиной появления пунктов с сотрудниками органов правопорядка стали совместные учения полиции и органов власти.

Сегодня утром, 31 марта, очевидцы в Кронштадте начали сообщать, что при въезде в город полицейские спрашивают у водителей документы. Гражданам, у которых отсутствовала прописка в Кронштадтском районе попросту не давали въехать.

Отметим, что, несмотря на постановление о самоизоляции, подписанным губернатором Александром Бегловым, в документе нет никакой информации о том, что въезды и выезды в районы города планируется перекрывать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев разворачивают на въезде в Кронштадт.