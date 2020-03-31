Спасатели час тушили полыхающие дачный дом и сарай в Цветково

В Приозерском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающие дом и сарай. Сотрудники боролись с огнем около часа.

Все произошло сегодня, 31 марта, в поселке Цветково. В дежурную часть поступил сигнал о возгорание, после чего к месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 36 квадратных метров.

Пожарные справились с пламенем чуть больше, чем за час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС вытаскивали водителя из перевернувшейся легковушки на набережной Черной речки.