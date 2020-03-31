Губернатор потребовал активно заниматься уборкой Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что из-за эпидемии COVID-19 необходимо уделять больше внимания уборке городских улиц, дворов и общественных пространств.

Как сообщили в Смольном, на заседании городского правительства градоначальник обратил внимание на важность благоустройства. В 2019 году в Петербурге открыли 30 новых общественных пространств и благоустроили полтысячи дворов.

Также благоустройство и реконструкция прошли в ряде парков, садов, скверов и набережных. На это было затрачено почти 11,5 млрд рублей.

В 2020 году власти планируют выделить такую же сумму на работы по благоустройству в Заневском парке, на набережной реки Смоленки и на создание круглогодичной рекреационной зоны у Суздальских озер.

В Петербурге также появятся 12,5 тысяч новых деревьев, 163 тысячи кустарников и 7,4 миллионов цветов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на благоустройство дворов выделят 221 млн рублей.