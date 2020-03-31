У врача больницы в Гатчине обнаружили коронавирус

Заболевший является заведующим травматологии Гатчинской КМБ.

Известно, что врач отдыхал в Шри-Ланке, но по прибытию провел положенный карантин в самоизоляции. Коронавирус в его организме с первого раза обнаружить не смогли.

После возвращения из-за границы тест показал отрицательный результат, на 10 день карантина был взят повторный тест. Через 4 дня, после окончанию самоизоляции, врач приступил к своим рабочим обязанностям в больнице. Однако, именно в этот же день он получит новость о том, что второй тест оказался положительным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В данный момент, медику сделан третий тест. Его результаты он получит, находясь на новом карантине. Состояние его здоровья удовлетворительное, никаких симптомов не проявлялось.

Из-за данного инцидента отделение травматологии в Гатчинской КМБ закрыто с 30 марта. Все коллеги заболевшего были помещены под карантин. Изоляции подверглись и некоторые пациенты, однако часть их была из под нее выпущена.

В больнице также проведена дезинфекция. Пациентов принимают специалисты, которые не имели вчера, 30 марта, контактов с инфицированным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у сотрудницы «Ленты» на Парашютной улице подтвердился коронавирус.