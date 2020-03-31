В Петербурге все-таки ограничили время работы метро и наземного транспорта

Ранее "Органзитор перевозок" объявил, что изменение времени работы транспорта - ошибка, однако позже подтвердил, что это правда. Фото: Baltphoto

Ранее "Органзитор перевозок" объявил, что изменение времени работы транспорта - ошибка, однако позже подтвердил, что это правда. Фото: Baltphoto

В рамках борьбы с коронавирусной инфекции российские власти ужесточили карантинные меры. Не стал исключением и Петербург, что привело к резкому сокращению пассажиропотока в общественном транспорте.

Добропорядочные жители Северной столицы вняли просьбам медиков и правительства и массово самоизолируются. В связи с этим городским транспортом стали пользоваться гораздо меньше людей. В СПб ГКУ «Организатор перевозок» подтвердили, что это стало причиной изменений в расписании работы общественного транспорта.

С 1 апреля 2020 года все станции петербургского метрополитена будут закрываться на вход в 22:00. Работу наземного транспорта будет коррелировать график подземки: троллейбусы, автобусы и трамваи перестанут ходить вместе с последними поездами. В учреждении подчеркнули, что транспорт, который ходит «по расписанию» все равно не соответствует графикам, указанным на остановках. Актуальное время можно узнать онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество пассажиров в метро снизилось на 79%.