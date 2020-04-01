В Лондоне от коронавируса погиб 13-летний мальчик

Раньше предполагалось, что болезнь опасна только для пожилых, однако последние данные опровергают эту информацию. Фото: pixabay.com

Раньше предполагалось, что болезнь опасна только для пожилых, однако последние данные опровергают эту информацию. Фото: pixabay.com

В столице Великобритании зафиксирован случай самой юной жертвы коронавирусной инфекции. COVID-19 стал причиной смерти 13-летнего мальчика.

О трагическом происшествии в Соединенном королевстве стало известно во вторник, 31 марта. Подросток по имени Исмаил Мохамед Абдулвахаб жил в Брикстоне, юго-западной части Лондона. После того, как ребенок заразился коронавирусом, у него начались проблемы с дыханием.

Мальчика оперативно доставили Королевский медицинский колледж, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Mirror. К сожалению, все меры, предпринятые врачами, не помогли, и маленький британец ушел из жизни. Родные погибшего отмечают, что у него не было хронических проблем со здоровьем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.