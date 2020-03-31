В Финляндии выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В Финляндии за прошедшие сутки у 71 человека диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа COVID-19.

В общей сложности в стране зафиксировано 1384 случая инфицирования. Среди семидесяти новых пациентов 37 пришлись на округа Уусимаа и Хельсинки. В государственном Ведомстве здравоохранения отчитались о 22600 проведенных тестах на выявление коронавируса.

Сейчас в медицинских учреждениях Финляндии находятся 137 пациентов, зараженных COVID-19, 56 из них — в реанимационных отделениях, передает yle.UUTISET. Всего за время эпидемии в стране скончались 17 человек. При этом в ведомстве отмечают, что заболевших гораздо больше, поскольку тестируют лишь людей с тяжелыми или ярко проявляющимися симптомами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице расширят перечень лабораторий, где будут проводиться исследования на коронавирус, что позволит значительно сократить время ожидания результатов анализов.