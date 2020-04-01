В Роспотребнадзоре предупредили петербуржцев, что COVID-19 может передаваться через фекалии

В Роспотребнадзоре рассказали жителям Петербурга о способах передачи коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства сегодня, 1 апреля.

Специалисты напомнили, что респираторные инфекции передаются воздушно капельном путем. Это может происходить при чихе, кашле, контакте с зараженными лицами или поверхностями. Как правило, в последнем случае человек инфицируется после того, как начинает трогать лицо руками, поэтому очень важно мыть руки, прежде чем касаться лица.

Как сообщили на сайте Роспотребнадзора, специалисты отметили, что есть некоторые доказательства, что при COVID-19 может иметь место кишечная инфекция, и вирус может присутствовать в фекалиях.

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