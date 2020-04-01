Число зараженных коронавирусом в Латвии выросло до 446 человек

В Латвии зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Теперь число зараженных в стране выросло до 446 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 860 927 человек. Скончались 42 364, при этом 178 540 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациент вылечился.

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