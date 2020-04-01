Россиян на карантине обяжут заполнять журнал самочувствия

Россиян на карантине обяжут заполнять журнал самочувствия
Михаил Мишустин. Фото: government.ru

Электронный журнал необходимо будет заполнять на портале госуслуг.

Там же, гражданин, находящийся в самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, будет подтверждать, что они находится дома. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Помимо этого, вчера, 31 марта, стало известно, что на едином портале госуслуг появится сервис, в котором прибывшие из-за границы должны будут заполнить специальную форму, указав информацию о месте жительства на период карантина. С помощью нововведения и данных операторов связи организуется контроль перемещение граждан. Если же будет установлено, что пределы дома были покинули, информация об будет отправляться в полицию и контролирующие органы. Об этом сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.

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Россиян на карантине обяжут заполнять журнал самочувствия
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