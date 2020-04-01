В 2020 году Петербург потеряет 20% регионального валового продукта

В 2020 году Петербург потеряет 20% регионального валового продукта
В рамках антикризисных мер парламентарии уже согласились изменить порядок пополнения и использования резервного фонда. Фото: gov.spb.ru

На заседании Законодательного собрания Северной столицы в среду, 1 апреля, вице-губернатор Евгений Елин озвучил экономические прогнозы на текущий год.

К сожалению, будущее представляется не очень оптимистичным. По словам Елина, в текущем году Санкт-Петербург может потерять 20% регионального валового продукта. Причиной столь резкого падения показателей, как нетрудно догадаться, стала пандемия коронавирусной инфекции.

Депутат Александр Рассудов назвал складывающуюся ситуацию «катастрофическим обвалом», передает Neva.Today, однако поблагодарил вице-губернатора за честный прогноз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном продолжают активно разрабатывать антикризисные меры. Так, правительство Северной столицы предоставило налоговые льготы для малого и среднего предпринимательства.

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