Московский бизнесмен зарегистрировал бренд «Коронавирус»

Бизнесмен подал заявку на регистрацию сразу по многим классам товаров, от бронежилетов до церковных ряс. Фото: АБН

Бизнесмен подал заявку на регистрацию сразу по многим классам товаров, от бронежилетов до церковных ряс. Фото: АБН

Пандемия коронавируса обернулась глубоким кризисом едва ли не для всех экономических отраслей. Однако некоторые бизнесмены оборачивают, казалось бы, безвыходную ситуацию в свою пользу.

В организацию «Роспатент» поступила заявку на регистрацию нового товарного знака под названием «Коронавирус». Некий Бойко Андрей Витальевич, предприниматель со столичной регистрацией, решил создать бренд, подав заявку на самые разные классы товаров: от 3D-очков до церковного облачения.

Об этом в среду, 1 апреля, рассказывает АБН. Вероятно, вскоре, если идея Андрея Витальевича окажется успешной, мы узнаем, что будет продаваться под знаком «Коронавирус».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом, в Новом Девяткино зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Дом, где находился инфицированный, уже проходит полную санобработку.