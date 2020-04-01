Музыкант, живущий в Красносельском районе, провел концерт для соседей на балконе

Таким образом он поднял настроение местным жителям, которые вынуждены находиться на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции.

Видео импровизационного выступления опубликовали в социальной сети Instagram представители одного из жилых комплексов. Помимо этого, активно делились видео и включали прямые трансляции местные жители.

Петербуржец играл на синтезаторе и саксофоне.

Многим пришлось по вкусу такое развлечение, граждане высовывались из окон, дышали свежим воздухом и наслаждались мелодиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и регионах ввели режим самоизоляции. Продлится он до 5 апреля. До этого времени гражданам можно ездить на работу, ходить в магазин и аптеку, а также выгуливать собак. Данные меры принимаются для того, чтобы ограничить активное распространение коронавируса в стране.