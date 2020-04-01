В Смольном решили пока не отменять взнос за капремонт

В Смольном решили пока не отменять взнос за капремонт
"Расходы надо будет менять серьезно. Мы не можем допускать, чтобы у нас инфраструктура развалилась. Будем исходить из баланса", - отметил Елин. Фото: gov.spb.ru

В среду, 1 апреля, правительство Северной столицы обсуждало пакет антикризисных мер, направленных на поддержку населения в период пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, на обсуждение в Законодательное собрание был вынесен вопрос об отмене взносов на капитальный ремонт на период борьбы с COVID-19. Об этом вице-губернатора Евгения Елина спросил депутат от партии ЛДПР Павел Иткин. Елин, в свою очередь, объяснил, что в Смольном еще не приняли окончательного решения о целесообразности таких мер.

Вице-губернатор отметил, что власти города не могут допустить развала инфраструктуры, поэтому должны исходить из баланса расходов и доходов, который находится в процессе утверждения, передает портал ЗакС.ру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за текущий год город на Неве лишится 20% регионального валового продукта.

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