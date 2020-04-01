В Госдуме приняли закон о кредитых каникулах из-за коронавируса

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Фото: pixabay.com

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Фото: pixabay.com

Государственная дума официально приняла закон о кредитных каникулах для всех категорий граждан, малого и среднего бизнеса, а также предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в среду, 1 апреля. Закон должен обрести силу в день опубликования. Документ был разработан при сотрудничестве Центробанка и Министерства финансов по личному поручению президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Такое предложение российский лидер озвучил 25 марта, предложив включить в перечень имеющих право на кредитные каникулы тех, чей доход из-за пандемии упал более чем на треть. Во время каникул не будут начисляться штрафы и пени, запрещено взыскание досрочных выплат. Заемщик имеет право на подобную отсрочку длительностью до полугода.

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