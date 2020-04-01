Жильцам домов Петербурга запретили организовывать собрания до конца апреля

Жильцам домов Петербурга запретили организовывать собрания до конца апреля
Коронавирус. Фото: pixabay

Если собственникам срочно нужно решить важные для дома вопросы, формат голосований за какие-либо изменения предлагает изменить в очно-заочный.

О временном запрете собраний сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Петербурга.

Меры приняты в связи с выполнением постановления правительства Северной столицы о запрете массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, под запрет попадают общие собрания жильцов многоквартирных домов, членов товариществ и жилищно-строительных кооперативов.

При решении важных насущных проблем, с согласия владельцев квартир можно проводить очно-заочное голосование. Но любое общее собрание в очное форме должно быть исключено. Данный запрет продлится до 30 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за смену управляющей компании проголосовали умершие жильцы.

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