Житель Петербурга, привезший из Германии коронавирус, заразил им своего ребенка

Сейчас больницу им. Филатова подготавливают для приема детей с подозрением на коронавирус. В клинике уже находятся 46 маленьких пациентов, все они контактировали с зараженными людьми. Фото: Baltphoto

Сейчас больницу им. Филатова подготавливают для приема детей с подозрением на коронавирус. В клинике уже находятся 46 маленьких пациентов, все они контактировали с зараженными людьми. Фото: Baltphoto

Петербуржец, недавно вернувшийся из Германии, оказался заражен коронавирусом. Мужчина передал инфекцию своему двухлетнему сыну, который сейчас находится на лечении в больнице имени Филатова.

К счастью, медики оценивают состояние заболевшего мальчика как удовлетворительное. О произошедшем губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову рассказали врачи медицинского учреждения. Оказалось, что по возвращении из-за границы житель Северной столицы не последовал рекомендации самоизолироваться и продолжил как ни в чем не бывало контактировать с супругой и ребенком.

Градоначальник в очередной раз призывал петербуржцев беречь собственное здоровье и здоровье окружающих и сократить контакты до минимума.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство России разрешило продавать лекарства онлайн.