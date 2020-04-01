Въезд в Кронштадт могут ограничить, сложности с проездом по дамбе наблюдаются уже сейчас

Спустя пару часов, сообщают очевидцы, все, кто стоял в пробке, уехали. Удалось ли им попасть в город, непонятно. Фото: https://vk.com/spb_today

Спустя пару часов, сообщают очевидцы, все, кто стоял в пробке, уехали. Удалось ли им попасть в город, непонятно. Фото: https://vk.com/spb_today

Руководство Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС) уведомляет, что проезд по дамбе проходит в штатном режиме. Однако петербуржцы утверждают, что это не так.

В официальном аккаунте КЗС в Instagram во вторник, 31 марта, появилось сообщение о том, что дамба продолжает работу по обычному графику. Однако дирекция учреждения предупредила, что, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, въезд в Кронштадт в любое время могут ограничить.

В то же время автомобилисты возмутились сложностями проезда по дамбе, опубликовав видеозапись пробки возле дамбы. Оказалось, что уже сейчас в Кронштадт можно попасть только по прописке, а всем, кто направляется на работу, необходима соответствующая справка. При этом ограничения распространяются как на легковой, так и на грузовой транспорт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две легковушки, столкнувшись, заблокировали Литейный мост.