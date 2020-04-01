Представители малого бизнеса Ленобласти подключились к производству масок

Представители малого бизнеса Ленобласти подключились к производству масок
В России шьют многоразовые медицинские маски. Фото: unsplash.com

В Ленобласти ателье и швейные цеха меняют свой профиль и начинают производить защитные средства.

В Волхове швейная фабрика после наладки нового оборудования начнет выпуск масок в количестве 1500 штук ежедневно. Некоторые ателье Выборга вызвались шить многоразовые маски из различных тканей. Их выпуская способность оценивается в 50-100 штук в день. Примеру коллег последовали ателье по пошиву изделий во Всеволожске и Гатчине. Их цеха готовы выпускать около 1000 масок ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Комитет по развитию малого и среднего бизнеса, и потребительского рынка Ленобласти, оказывает посильную помощь предприимчивым бизнесменам. Организовывается закупка ткани для многоразовых масок. В нынешних условиях материал стал настоящим дефицитом.

Помимо этого, одному из предприятий Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти выдал микрозайм для закупки необходимого оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начали шить многоразовые медицинские маски.

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Представители малого бизнеса Ленобласти подключились к производству масок
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