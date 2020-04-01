Прокуратура восстановила трудовые права петербуржца

В Кронштадтском районе прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. Сотрудники наведались в ООО «Молл проект».
В ходе проверки выяснилось, что работодатель частично не выплатил заработную плату сотруднику в размере 20 тыс. рублей за период с ноября по декабрь прошлого года.
Как сообщили в прокуратуре города, материалы дела были направлены в инспекцию труда Петербурга.
В результате юрлицо признали виновным в совершении административного правонарушения. Нарушитель отделался предупреждением.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель укоротил каршеринговый Smart на Шлиссельбургском проспекте. У легковушки полностью разбита передняя часть.