Прокуратура восстановила трудовые права петербуржца

Прокуратура восстановила трудовые права петербуржца
Юрлицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Фото: pixabay

В Кронштадтском районе прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. Сотрудники наведались в ООО «Молл проект».

В ходе проверки выяснилось, что работодатель частично не выплатил заработную плату сотруднику в размере 20 тыс. рублей за период с ноября по декабрь прошлого года.

Как сообщили в прокуратуре города, материалы дела были направлены в инспекцию труда Петербурга.

В результате юрлицо признали виновным в совершении административного правонарушения. Нарушитель отделался предупреждением.

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