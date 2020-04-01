В Петербурге не будут закрывать все станции метро

В Петербурге не будут закрывать все станции метро
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Смольном заявили, что речи о закрытии всех станций петербургской подземки пока не идет, поскольку метрополитен сейчас необходим.

Глава комитета по транспорту Петербурга Александр Головин заявил в в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что правительство пока не планирует закрывать все станции метро. Система необходима для обслуживания, в частности, медиков и правоохранителей, которые продолжают работать в выходную неделю.

С 1 апреля в городе закрыты на вход и выход девять станций метро, еще на восьми закрыли один из двух вестибюлей. Такое решение было принято городской администрацией.

Кроме того, в период с 1 по 5 апреля режим работы всех станций подземки ограничили на вход пассажиров до десяти вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге все-таки ограничили время работы метро и наземного транспорта.

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