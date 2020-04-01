Новую «Волгу» на базе Aurus показали в Сети

Информация о скором выпуске обновленной Волги начала распространяться по Сети. Дизайнеры попробовали представить, как она будет выглядеть.

Издание «Колеса.ру» сообщает, что судя по слухам, производители собираются возродить именно седан, сделанный на основе представительского седана Aurus Senat.

По данным издания, новая Волга внешне будет похожа на Aurus, при этом получив ряд оригинальных внешних элементов. Автомобиль обзаведется хромированной решеткой радиатора и новыми горизонтальными фонарями. Кроме того, он получит более короткую базу и станет меньше по габаритам.

Напомним, что последняя модель Волги была выпущена в 2009 году. После начали ходить слухи о выпуске грузопассажирского фургона под именем Волга.

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