Москвич с мачете напал на продавца в супермаркете

Москвич с мачете напал на продавца в супермаркете
Нападавший был вооружен мачете. Фото: pixabay

Нападение на продавца произошло сегодня днем, 1 апреля, в супермаркете «Магнит» в одном из районов столицы.

Как сообщает РЕН ТВ, неизвестный житель Москвы попытался пронести товар мимо кассы, не оплатив его, и был остановлен сотрудником продуктового магазина. Внезапно он достал мачете и набросился с ним на продавца. После этого злоумышленник сбежал с места происшествия.

Без травм не обошлось — пострадавшего продавца госпитализировали. Нападавший был оперативно задержан полицией. При задержании он сопротивлялся и стражам порядка пришлось применить оружие.

По данным издания, злоумышленник может страдать психическим расстройством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, житель Мурино ударил ножом свою возлюбленную.

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