Стало известно, какие регионы России свободны от коронавируса

На сегодняшний день ни одного случая заражения COVID-19 не выявлено в десяти российских регионах.

Как сообщает РИА Новости, не менее одного случая заражения новым типом коронавируса выявлено в 75 из 85 регионах. Согласно последним данным, коронавирус обошел стороной Алтай, Ингушетию, Камчатку, Еврейский автономный округ, Карачаево-Черкессию, Карелию, Тыву, Чукотку, Ямал и Ненецкий автономный округ.

Напомним, что всего в настоящее время диагноз коронавирус поставлен 2777 жителям России. Жертвами COVID-19 стали 24 человека, а 190 пациентов пошли на поправку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на Путин заявил об осложнении ситуации с распространением COVID-19 в России. Российский президент Владимир Путин заявил о росте случаев заболевания коронавирусом в стране, что осложняет общую ситуацию в России.