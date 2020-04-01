Студент вернул в Ухань коронавирус, прилетев из Великобритании

Обучающийся в Великобритании китайский студент вернул коронавирус в город Ухань, где впервые началась пандемия COVID-19.
Как сообщает Daily Mail, студент летел из Ньюкасла в Ухань с двумя пересадками — в Дубае и Пекине. Анализ на коронавирус ему взяли в аэропорту китайской столицы. Тест оказался положительным, однако болезнь студента протекала бессимптомно.
Пациента госпитализировали в Уханьскую больницу. Издание отмечает, что по статистике, в Пекине коронавирус чаще всего выявляют у прибывших из Великобритании, Испании и Италии граждан.
Согласно данным на 31 марта, в Китае зафиксировано 130 случаев коронавируса без симптомов. Зараженных госпитализируют, а тех, кто с ними контактировал, отправляют на двухнедельный карантин. Эксперты считают, что из-за таких носителей вируса может произойти вторая волна пандемии в стране.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США обогнали Китай по количеству смертей от коронавируса.