Пациенты с COVID-19 остаются заразными после выздоровления

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Китайские ученые выяснили, что вылечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут быть по-прежнему опасны для окружающих.

Как сообщает Американский колледж врачей, ссылаясь на исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, анализы мочи и кала могут показать наличие вируса даже когда SARS-CoV-2 нет в пробах носоглотки.

Участниками исследования стали 133 зараженных коронавирусом пациента. Такое явление, когда коронавирус был обнаружен в образцах кала и мокроты, но не был в пробе с носоглотки, выявили у 22 человек.

Специалисты подчеркивают, что проведенное ими исследование нельзя считать строгим. Они также отмечают, что пока достоверно неизвестно, могут ли такие данные свидетельствовать о том, что выздоровевший от коронавирусом пациент может заразить других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студент вернул в Ухань коронавирус, прилетев из Великобритании.