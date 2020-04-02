Английские ученые назвали главные симптомы коронавируса

Научные сотрудники из Королевского колледжа в Лондоне провели исследование и выяснили, какие симптомы COVID-19 являются ключевыми.

Как сообщается на сайте лондонского колледжа, основными симптомами нового типа коронавируса являются потеря обоняния и вкуса. Результаты исследования показали, что эти признаки являются более точными для выявления вируса, чем лихорадка.

По данным ученых, если у человека одновременно присутствуют такие симптомы заболевания, как потеря обоняния и вкуса, кашель и высокая температура, то это с высокой долей вероятности указывает на наличие коронавируса.

Эксперты призывают всех людей, у которых есть подобные симптомы, самоизолироваться на не менее, чем семь дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медсестра из Британии рассказала о муках пациентов с COVID-19.