Медсестра из Британии рассказала о муках пациентов с COVID-19

В Великобритании работающая медсестрой девушка, рассказала о страданиях зараженных коронавирусом пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Как сообщает Daily Mail, 19-летняя Люси Хатчингс помогает больным в госпитале Саутгемптона, куда обычно привозят уже умирающих больных в пожилом возрасте.

Она рассказала, что пациенты обычно говорят ей, что нормально себя чувствуют, однако по их глазам можно прочитать всю боль, которую они испытывают. По словам медсестры, наблюдать за их страданиями очень тяжело.

«Я думаю, что все будет еще хуже. Похоже, это только начало», — предполагает она.

Хатчингс также посетовала на дефицит средств индивидуальной защиты в госпитале, отметив, что число пациентов в больнице только растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нью-Йорке строительство госпиталя развернули в Центральном парке.