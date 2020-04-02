В США от коронавируса погибли более 5,1 тысячи человек

Число погибших от коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения составило 215 тысяч.

Больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1374.

Местные СМИ сравнивают ситуацию с пандемией с трагедией 11 сентября 2001 года. В тот день количество жертв составило 3 тысячи человек, что меньше, чем количество граждан, которые скончались от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.