Жительницу Сахалина оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил жительнице Сахалина штраф в размере 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусной инфекции.

Как сообщили в региональном УМВД, жительница невельского села Горнозаводск 1991 года рождения 31 марта распространила в одном из мессенджеров аудиосообщение о том, что в городе Невельске якобы в тяжелом состоянии госпитализированы двое человек с подозрением на коронавирус.

При этом она ссылалась на источник из администрации города.

«Данная информация не соответствует действительности. На территории Невельского района не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом», — отметили в УМВД.

Напомним, в России появился закон о введении штрафов для нарушителей карантина и тех, кто распространяет фейки. Указ президента о введении закона опубликован на портале правовой информации.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли эффективную методику лечения COVID-19. В Средиземноморском институте инфекционных заболеваний в Марселе заявили об открытии новой методики лечения коронавируса, которая показала себя на деле.