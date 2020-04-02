В Литве число зараженных коронавирусом достигло 649 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Литве достигло 649 человек. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.

За сутки было зафиксировано 68 случаев заражения коронавирусом. Жертвами коронавируса в стране стали восемь человек. Выздоровели семь пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.