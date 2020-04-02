УАЗ назвал цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ назвал цены на УАЗ &#171;Пикап&#187; с &#171;автоматом&#187;
УАЗ "Пикап". Фото: www.uaz.ru

Ульяновский автозавод объявил цены на УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Новинка предлагается в трех комплектациях по цене от 1 млн 181 тыс. руб.

Согласно данным на официальном сайте, стоимость УАЗ «Пикап» с АКП в базовой версии «Оптимум»минимум на 303 тыс. 500 рублей дороже версии с «механикой».

Стоимость версии «Премиум» составляет 1 млн. 333 тыс. Максимальная версия «Статус» стоит минимум 1 млн 420 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ключевых симптомах коронавирусной инфекции. По словам ученых, больше, чем у половины пациентов, имевших названные симптомы, тест на новый вирус оказался положительным.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пикап стоимость уаз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция нашла 5 тонн контрафактного алкоголя в Пушкинском и Колпинском районах
УАЗ назвал цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
После фейкового ДТП водителей судят за мошенничество со страховкой Maserati
Стоимость нефти Brent выросла до 26 долларов за баррель
Сбербанк зафиксировал резкое падение спроса на наличные и валюту
В съемной квартире на Комендантском нашли два трупа и странный порошок
На Моховой появился стрит-арт с героями из «Крутого пике»
Пожилой петербуржец отдал банковскому мошеннику 880 тысяч