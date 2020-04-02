УАЗ назвал цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Ульяновский автозавод объявил цены на УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Новинка предлагается в трех комплектациях по цене от 1 млн 181 тыс. руб.

Согласно данным на официальном сайте, стоимость УАЗ «Пикап» с АКП в базовой версии «Оптимум»минимум на 303 тыс. 500 рублей дороже версии с «механикой».

Стоимость версии «Премиум» составляет 1 млн. 333 тыс. Максимальная версия «Статус» стоит минимум 1 млн 420 тыс. рублей.

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