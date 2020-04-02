Полиция нашла 5 тонн контрафактного алкоголя в Пушкинском и Колпинском районах

Полиция нашла 5 тонн контрафактного алкоголя в Пушкинском и Колпинском районах
Канистры со спиртным обнаружили в грузовике и на складе. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Экономическая полиция Петербурга изъяла около 5 тонн спиртного с признаками контрафакта. Канистры с алкоголем были обнаружены в Пушкинском и Колпинском районах.

Объектом полицейской проверки 1 апреля стали складские помещения на Софийской улице, 127. В ходе осмотра было обнаружено более 230 канистр емкостью 5 литров с жидкостью, напоминающей контрафактные водку и коньяк.

«Также изъято 20 бутылок водки с наклейками известного бренда, схожими с федеральными специальными марками», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Проверки также прошли на автостоянке на Московском шоссе, 671 километр. В одном из грузовиков найдено 700 канистр емкостью 5 литров, 336 металлических банок емкостью 0,7 литра с наклейками известных брендов, которые имеют признаки подделки акцизных марок. Всего из грузовика изъято более 3 тыс. 700 литров.

На месте задержан мужчина, который может быть причастен к незаконной реализации алкоголя.

Все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на складе в Купчино нашли 700 литров контрафактного «Джин тоника».

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