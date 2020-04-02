«Давай останемся дома»: Бузова сочинила песню о коронавирусе

Ольга Бузова решила порадовать поклонников в период самоизоляции. Певица выпустила трек под названием «Давай останемся дома».

Звезда презентовала новую композицию в своем Instagram-аккаунте. Песня уже доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.

«Давай останемся дома, закроем все двери», — призывает певица.

В соцсетях Бузова также объявила о запуске нового флешмоба — она призвала фанатов снимать видео и рассказывать, чем они занимаются на карантине под ее новый трек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях COVID-19. Специалисты напомнили, что при онлайн-заказе необходимо соблюдать гигиену, а при получении товаров проверять срок годности и целостность упаковки.