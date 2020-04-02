Половина новых зараженных коронавирусом в Москве младше 45 лет

За последние сутки в Москве коронавирус подтвердили у 595 человек. Из них примерно половина младше 45 лет.

Около 46% новых зараженных — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 6% — дети. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

33% из числа новых заболевших в возрасте от 46 до 65 лет, около 15% — старше 65, 6% — старше 80 лет.

За последние сутки в Москве скончалось три пациента с коронавирусом. Все они старше 63 лет и имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

С 30 марта в Москве действует обязательный режим самоизоляции. Покидать дома люди могут только для обращения за экстренной помощью, похода на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула домашних животных и выноса мусора. Расстояние между людьми при этом должно быть не менее 1,5 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтвердили 771 новый случай коронавируса. Общее число заразившихся достигло 3 тыс. 548.