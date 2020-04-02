Житель Купчино погасил многотысячный штраф за пьяное вождение только после угрозы пожизненного лишения прав

Преступник мог лишиться прав навсегда. Возможно, это было бы к лучшему. Фото: pixabay.com

Преступник мог лишиться прав навсегда. Возможно, это было бы к лучшему. Фото: pixabay.com

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела и был приговорен к выплате штрафа в размере 80 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Оказалось, 22-летнему жителю Северной столицы уже назначали административное наказание, поскольку тот, отказался проходить медицинское освидетельствование. В этот раз, признавшись, что действительно сел за руль пьяным, нарушитель попытался сбежать от полиции.

В результате суд обязал преступника выплатить 80-тысячный штраф, а также лишил прав на 2 года. Но нарушитель не внял наставлению суда и игнорировал уведомления о необходимости оплаты штрафа. Тогда судебным приставам пришлось объяснить молодому человеку, что, если так будет продолжаться, он не сможет восстановить водительское удостоверение даже спустя 2 года. Только после этого нарушитель оперативно погасил задолженность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино на «зебре» сбили женщину.