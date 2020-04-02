Житель Купчино погасил многотысячный штраф за пьяное вождение только после угрозы пожизненного лишения прав

Житель Купчино погасил многотысячный штраф за пьяное вождение только после угрозы пожизненного лишения прав
Преступник мог лишиться прав навсегда. Возможно, это было бы к лучшему. Фото: pixabay.com

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела и был приговорен к выплате штрафа в размере 80 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Оказалось, 22-летнему жителю Северной столицы уже назначали административное наказание, поскольку тот, отказался проходить медицинское освидетельствование. В этот раз, признавшись, что действительно сел за руль пьяным, нарушитель попытался сбежать от полиции.

В результате суд обязал преступника выплатить 80-тысячный штраф, а также лишил прав на 2 года. Но нарушитель не внял наставлению суда и игнорировал уведомления о необходимости оплаты штрафа. Тогда судебным приставам пришлось объяснить молодому человеку, что, если так будет продолжаться, он не сможет восстановить водительское удостоверение даже спустя 2 года. Только после этого нарушитель оперативно погасил задолженность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино на «зебре» сбили женщину.

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