Пассажиры могут вернуть деньги за неиспользованные абонементы на электрички

Пассажиры могут вернуть деньги за неиспользованные абонементы на электрички
Деньги вернут пассажирам с 1 апреля до 1 июля. Фото: Pixabay

Пассажирам вернут деньги за неиспользованные или частично использованные абонементные билеты на проезд в пригородных поездах.

Те, кто хочет обменять билет на деньги без сбора средств, могут обратиться в кассу или сдать свой билет при помощи интернет-ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», денежные средства вернут пассажирам с 1 апреля до 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Ленобласти 65 лет и старше, которые продолжают работать, но в период карантина не могут этого делать, оплатят больничный. Постановление не распространяется на тех, кто способен продолжать трудиться удаленно.

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