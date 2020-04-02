Пассажиры могут вернуть деньги за неиспользованные абонементы на электрички

Пассажирам вернут деньги за неиспользованные или частично использованные абонементные билеты на проезд в пригородных поездах.

Те, кто хочет обменять билет на деньги без сбора средств, могут обратиться в кассу или сдать свой билет при помощи интернет-ресурсов.

Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», денежные средства вернут пассажирам с 1 апреля до 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Ленобласти 65 лет и старше, которые продолжают работать, но в период карантина не могут этого делать, оплатят больничный. Постановление не распространяется на тех, кто способен продолжать трудиться удаленно.