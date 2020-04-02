Шнуров предложил поддержать россиян деньгами на время самоизоляции

Сергей Шнуров выступил с предложением поддержать граждан России деньгами на время карантина.

Обо всем музыкант и член петербургского отделения «Партия Роста» рассказал в своем Instagram-аккаунте. Сегодня, 2 апреля, в ходе онлайн пресс-конференции, он заявил, что партия настаивает на большей поддержке населения властями в текущий период.

«Пока так», — написал Шнуров в социальной сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Сергей Шнуров написал стих о последствиях коронавирусной инфекции. Музыкант рассказал о том, как сильно изменилась жизнь россиян с появлением нового вируса.