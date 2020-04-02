Прибывших из Катара в Петербург пассажиров отправили в обсервацию

Прибывших из Катара в Петербург пассажиров отправили в обсервацию
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Самолет из столицы Катара, Дохи, с 128 пассажирами прибыл в Петербург в четверг, 2 апреля. На борту находилось 54 человека из других городов.

«Все иногородние пассажиры были направлены в обсервацию», — сообщили в городской администрации.

По данным Роспотребнадзора, вместе с ними на самолете летели 61 петербуржец и 11 жителей Ленинградской области. За ними власти регионов отправили автобусы.

Все прибывшие в Россию из-за границы обязаны находится в изоляции две недели. Пассажиров самолета ознакомили с требованием о самоизоляции. Помимо этого, они должны уведомить поликлинику по месту жительства о возвращение из заграничной поездки.

Покинуть Доху россияне не могли в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Всего в Катаре подтверждено 835 случаев заражения. В России заболели более 3,5 тыс. случаев.

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