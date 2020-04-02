Ездили одни-два человека: в комтранспорте объяснили закрытие маршрутов в Петербурге

За рейс проехать в автобусе могло по 1-2 человека. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За рейс проехать в автобусе могло по 1-2 человека. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В петербургском комитете по транспорту рассказали, почему в городе закрывают еще 21 автобусный маршрут.

Обо всем стало известно сегодня, 2 апреля. Как объяснили в комитете, за рейс пассажирским транспортом могли воспользоваться 1-2 человека.

Так, за целый день в автобусах, которые перестанут работать с 3 по 5 апреля, проезжало в среднем меньше 60 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что весь действующий наземный транспорт ходит с увеличенными интервалами. Время прибытия можно узнать через онлайн-приложение.